На Украине внесли в список "спонсоров войны" американскую компанию Mondelez за работу в РФ

Как сообщили в НАПК, на призывы Киева прекратить бизнес в России Mondelez International отреагировала "формально"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "спонсоров войны" американского производителя кондитерских изделий Mondelez International, так как он сохраняет активы в России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя "Мишка Барни", - говорится в распространенном сообщении. В НАПК указали, что Mondelez International не покинула Россию, несмотря на призывы украинских властей.

Как указали в агентстве, интересы Mondelez International, имеющей годовой доход около $26 млрд и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мондэлис Русь", которая владеет тремя заводами. В частности, фабрикой "Большевик", выпускающей печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC, производством в Покрове (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и Picnic), заводом в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls).

На призывы украинских властей прекратить бизнес в России Mondelez International отреагировала, как сообщили в агентстве, "формально", объявив о приостановке инвестиций и рекламы. "Однако, судя по финансовым показателям, российский рынок для компании остается перспективным", - говорится в сообщении.

Ранее в черный список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan и венгерский банк OTP.