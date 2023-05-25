Парламент Молдавии поддержал резолюцию воскресного митинга о необратимости евроинтеграции

В знак протеста фракции оппозиционных Блока коммунистов и социалистов и партии "Шор" покинули зал

КИШИНЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Парламент Молдавии поддержал резолюцию о необратимости курса на интеграцию в ЕС, которую принял в минувшее воскресенье организованный президентом Майей Санду митинг. Его поддержали 55 депутатов от правящей Партии действия и солидарности (ПДС), фракции оппозиционных Блока коммунистов и социалистов и партии "Шор" покинули зал в знак протеста.

"Внести изменения в Конституцию Республики Молдова, чтобы окончательно и необратимо закрепить присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу… Обеспечить как можно скорее переговоры по началу вступления и укрепить госинституты Молдавии для подготовки к вступлению в Евросоюз", - говорится в первых двух пунктах резолюции. Его авторы обращаются к руководству ЕС с просьбой "оказать Молдавии помощь для вступления в ЕС".

По словам Санду, митинг проводился с целью продемонстрировать западным партнерам евроинтеграционные устремления граждан перед саммитом Европейского политического сообщества. Как ожидается, его участники - представители около 40 европейских стран - соберутся 1 июня на расположенной недалеко от Кишинева винодельне "Замок Мими". Представители оппозиционных партий раскритиковали планы властей, осудив использование властями бюджетных денег, а также привлечение государственных служащих и работников бюджетных организаций. Как заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, митинг организован для спасения падающего рейтинга власти и демонстрации западным кураторам ложной картинки о всеобщей поддержке европейского вектора. Оппозиционная партия "Шор" организовала в этот день многотысячные протесты сторонников в городах Бельцы, Комрат и Оргеев. Собравшиеся там люди потребовали провести референдум о внешнем векторе развития страны и нейтралитете.

Со своей стороны, спикер парламента Игорь Гросу исключил возможность проведения референдума о внешнем векторе развития страны, с которым выступила оппозиция. Он подчеркнул, что митинг "Европейская Молдова" стал "неопровержимым аргументом, что граждане хотят евроинтеграции". По словам спикера, несмотря на то, что у правящей партии нет голосов для изменения конституции, она все же будет продвигать в парламенте включение в основной закон положения о необратимости евроинтеграции.