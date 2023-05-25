Киев наказал лидеров советского периода и показал Залужного. Ситуация вокруг Украины

Видео с главнокомандующим вооруженными силами страны Валерием Залужным было опубликовано в четверг украинскими СМИ.

Это стало первым появлением в публичном пространстве главкома ВСУ после слухов о его ранении.

Депутаты Киевсовета лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и некоторых советских высокопоставленных партийных функционеров и военачальников звания почетного гражданина Киева.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и перехватили 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России за сутки поразили 95 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, а также живую силу и технику противника в 102 районах, добавил он.

Также за это время российские военнослужащие пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. На всех направлениях за сутки ВСУ потеряли до 660 бойцов, отметил Конашенков.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление, когда получат необходимые оружие и технику от западных союзников, заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. Он также выразил уверенность в том, что контрнаступление принесет результаты.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад.

Советы Пентагона Западу по ВПК

Коллективному Западу следует найти "творческие способы" нарастить объемы выпуска продукции своих военно-промышленных комплексов в связи с масштабными поставками оружия Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на очередном заседании созданной западными государствами многосторонней группы, которая координирует оказание Киеву военной помощи.

Глава Пентагона отметил также, что на Западе рассчитывают в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ для применения истребителей-бомбардировщиков F-16. По его словам, это "еще больше укрепит потенциал украинских ВВС в долгосрочной перспективе" и дополнит "договоренности в сфере безопасности, ориентированные на краткосрочную и среднесрочную перспективы". В центре внимания Запада также остаются поставки Киеву средств ПВО, чтобы не дать России возможность установить господство в украинском воздушном пространстве, добавил Остин.

Поддержка терроризма

США и другие страны Запада своей поддержкой киевского режима фактически берут на себя поддержку терроризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя организуемые Украиной террористические действия.

Весь киевский режим, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины, занимаются террористической деятельностью, продолжил он.

Песков также назвал неновой информацию о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Украина. Российские власти с самого начала об этом говорили и исходят из этого в своей работе.

Отвечая на вопрос, может ли быть усилена охрана президента России в связи с угрозами в его адрес со стороны Киева, Песков подчеркнул, что российские службы безопасности "знают свою работу и знают, что они делают".

Китайский миротворец

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй в Брюсселе встретился с заместителем главы дипломатической службы Евросоюза Энрике Мора и обсудил с ним ситуацию на Украине. В распространенном в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что Мора изложил представителю КНР точку зрения Брюсселя, согласно которой ответственность за возникновение противостояния на Украине "полностью лежит на России".

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В документе не упоминается китайский мирный план по Украине. Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не рассматривает инициативы Китая всерьез и готов обсуждать только так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

При этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что "украинский кризис по существу - это трагедия, которой можно было избежать", добавив, что "суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью". По мнению китайского дипломата, нынешний этап конфликта можно считать "болезненным уроком, который стоит глубоко осмыслить всем сторонам".

Появление Залужного

Украинское издание Klymenko Time опубликовало видео с главнокомандующим вооруженными силами страны Валерием Залужным, это стало его первым появлением в публичном пространстве после слухов о ранении. На видео, помимо самого Залужного, сидящего за столом в кабинете, также запечатлен один из украинских блогеров, который говорит на камеру о том, что видео записано 25 мая. Затем блогер передает слово Залужному, который благодарит украинцев. Ранее в российских и украинских СМИ появились предположения о том, что Залужный мог быть ликвидирован в результате российского удара.

Брежнев лишен звания

Депутаты Киевсовета лишили Брежнева и некоторых советских высокопоставленных партийных функционеров и военачальников звания почетного гражданина Киева. Помимо Брежнева, звания были лишены начальник Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота генерал армии Алексей Епишев, маршал Советского Союза Кирилл Москаленко, один из руководителей партизанского движения в Великой Отечественной войне генерал-майор Алексей Федоров, председатель совета министров Украинской ССР, член Центральной ревизионной комиссии КПСС, премьер-министр Украины (1994-1995) Виталий Масол.

Также звания лишен вьетнамский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама и председатель Государственного совета страны Данг Суан Кху (Чыонг Тинь).