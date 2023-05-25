Совбез ООН 30 мая обсудит обеспечение безопасности Запорожской АЭС

С докладом выступит гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

ООН, 25 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 30 мая проведет встречу по безопасности Запорожской АЭС, с докладом выступит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель постпредства Швейцарии, председательствующей в мае в Совбезе, Пьер Гобе.

"Совет Безопасности проведет встречу по безопасности Запорожской АЭС 30 мая. С докладом выступить генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Председательствовать на встрече будет министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис", - сказал он.

Гобе при этом не стал отвечать на вопрос, представит ли Гросси на заседании проект договоренности с участием России и Украины об обеспечении безопасности ЗАЭС.