25 мая, 17:27,
обновлено 25 мая, 17:50

Совбез ООН 30 мая обсудит обеспечение безопасности Запорожской АЭС

С докладом выступит гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

ООН, 25 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 30 мая проведет встречу по безопасности Запорожской АЭС, с докладом выступит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель постпредства Швейцарии, председательствующей в мае в Совбезе, Пьер Гобе.

"Совет Безопасности проведет встречу по безопасности Запорожской АЭС 30 мая. С докладом выступить генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Председательствовать на встрече будет министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис", - сказал он.

Гобе при этом не стал отвечать на вопрос, представит ли Гросси на заседании проект договоренности с участием России и Украины об обеспечении безопасности ЗАЭС. 

Теги:
РоссияШвейцарияГросси, Рафаэль
© Информационное агентство ТАСС
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