В ЮАР арестовали бывшего полицейского, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде

Фульгенса Кайишема жил под вымышленным именем на одной из ферм в провинции Западный Кейп

ПРЕТОРИЯ, 25 мая. /ТАСС/. Полиция ЮАР задержала руандийца, бывшего полицейского Фульгенса Кайишему, который обвинен Международным уголовным трибуналом по Руанде в причастности к геноциду народа тутси в 1994 году. Об этом сообщил в четверг прокурор расположенного в Гааге Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Серж Браммерц.

"Арест Кайишемы гарантирует, что он наконец предстанет перед правосудием по обвинению в совершенных преступлениях", - цитирует его радиостанция SABC.

По словам южноафриканской полиции, Кайишема проживал на западе ЮАР под вымышленным именем на одной из ферм в провинции Западный Кейп. Он был задержан 24 мая. В пятницу Кайишема предстанет перед судом, который рассмотрит запрос правительства Руанды на его экстрадицию.

Кайишема подозревается в причастности к гибели в апреле 1994 года 2 тыс. тутси в церкви муниципалитета Кивуму на западе Руанды. Именно он дал приказ об уничтожении собравшихся в храме людей, включая женщин и детей. В результате в Кивуму не осталось ни одного члена общины тутси. Официальное обвинение против Кайишемы было выдвинуто Международным трибуналом по Руанде в 2001 году.

Экс-полицейский бежал из Руанды и скрывался в различных странах Африки. США назначили за его поимку награду в $6 млн. Кайишема в последние годы оставался одним из четырех обвиняемых Международным уголовным трибуналом, которые находились в бегах.

Геноцид и суд

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоявшего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против представителей хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Ему на смену пришел Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, в компетенцию которого входят и дела, связанные с геноцидом в Руанде.

В самой Руанде действует закон, согласно которому за отрицание геноцида против тутси грозят длительные тюремные сроки.