В США прокомментировали перемещение российского ядерного оружия на территорию Белоруссии

В Вашингтоне не увидели никаких оснований корректировать размещение своих ядерных сил

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не располагает никакой информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие, не видит никаких оснований корректировать размещение своих ядерных сил. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Ее попросили прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики уже началось. "Мы видели сообщения о договоренностях России и Белоруссии [в этой связи] и будем продолжать следить [за этим]. <...> Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил - вы слышали, что мы говорили это раньше, - как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - ответила пресс-секретарь.

По ее мнению, договоренности Москвы и Минска по ядерному оружию являются "еще одним примером безответственного и провокационного решения". "Поэтому мы по-прежнему привержены принципу коллективной обороны НАТО", - сказала Жан-Пьер.

Реакция Госдепа

В Госдепе также не увидели оснований менять готовность стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения ядерного оружия в Белоруссию.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. выступил с осуждением договоренности между Москвой и Минском о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сочтя это "примером безответственного поведения", которое, по его словам, Вашингтон "видит со стороны России" с начала конфликта на Украине. "Но касательно реагирования на эти сообщения я могу добавить, что мы не видим причин менять готовность наших стратегических ядерных сил, также нет каких-либо свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказал Миллер.

Решение о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Лукашенко также заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о конкретном количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.