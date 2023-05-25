Пашинян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре остается напряженной

Глава армянского кабмина отметил .что погранслужбы Армении могут обеспечить переход транспорта через территорию страны

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ситуация в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре из-за действий Азербайджана остается напряженной, гуманитарная ситуация в регионе усугубляется. Об этом в четверг в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"В региональном смысле, конечно же, у нас довольно-таки напряженная ситуация в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор, из-за чего Нагорный Карабах оказался в гуманитарном кризисе. Поставки природного газа и электричества заблокированы в Нагорный Карабах, что усугубляет гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе", - отметил он.

Как добавил премьер Армении, "поставки продовольствия и продуктов в Нагорный Карабах осложнены", решать вопрос помогают российские миротворцы. "К сожалению, заблокировование Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев", - сказал он.

Пашинян отметил, что пограничные и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств через территорию страны.

"Пограничные и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении", - сказал он.