Белый дом надеется, что возможные сокращения расходов США не повлияют на помощь Украине

Конгресс требует от администрации президента Джо Байдена значительных сокращений бюджетных расходов в качестве условия для повышения потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов надеется, что возможные сокращения бюджетных расходов не повлияют на объемы передаваемой Украине помощи. Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

Республиканцы Палаты представителей Конгресса ведут консультации с представителями американского лидера Джо Байдена по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране. Конгрессмены требуют от администрации значительных сокращений бюджетных расходов в качестве условия для повышения потолка госдолга.

Журналисты спросили пресс-секретаря, обеспокоены ли власти в связи с тем, что это приведет к необходимости уменьшить объем оказываемой Киеву помощи. "Как вы уже неоднократно слышали, президент четко заявил, что он собирается продолжать работать с нашими союзниками и партнерами для оказания помощи Украине столько, сколько потребуется. Это обязательство, которое мы несем перед украинским народом. <...> Мы с большим удовлетворением наблюдаем поддержку [оказания помощи] Украине со стороны членов обеих партий как в Палате представителей, так и Сенате. Мы надеемся, что она будет продолжаться", - ответила Жан-Пьер.