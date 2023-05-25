Глава Комитета начштабов США заявил, что F-16 не являются "волшебным оружием"

По словам Марка Милли, первоначальный отказ от поставок этих истребителей Украине объяснялся их дороговизной и иными приоритетами в военных нуждах киевских властей

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Американские истребители F-16 не являются "волшебным оружием войны", их приоритетная передача киевским властям была нецелесообразна экономически. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. Нынешнее совещание этого органа прошло в виртуальном формате.

"Волшебного оружия войны не существует, и F-16 таковым не является", - сказал глава КНШ. Милли добавил, что первоначальный отказ от поставок F-16 Украине объяснялся их дороговизной и иными приоритетами в военных нуждах киевских властей. "Нужно значительное число F-16 или других истребителей четвертого или пятого поколения [для защиты воздушного пространства], пилотов, к этому прилагаются затраты на обслуживание, поставки ракет, - сказал он. - Если бы было сделано так, то не было бы [боевых машин] Bradley, противотанковых вооружений, ничего другого, были бы только они [истребители], все деньги ушли бы туда".

Генерал отметил, что этот вопрос, а также поставки других вооружений "обсуждаются в тесной координации" с киевскими властями.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.