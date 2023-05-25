Марочко заявил, что российские силы могут отрезать снабжение ВСУ под Часовым Яром

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, после этого украинским военнослужащим придется покинуть населенный пункт

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ имеют возможность отрезать снабжение ВСУ в населенном пункте Часов Яр рядом с Артемовском, что вынудит украинские войска отступить на линию Краматорск - Славянск - Дружковка. Такое мнение высказал в четверг в эфире телеканала "Таврия" подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

24 мая Марочко сообщил, что после освобождения Артемовска ВСУ стягивают дополнительные силы и технику в район Часова Яра для удара по флангам российских войск.

"Часов Яр, <…> на самом деле, - это серьезный укрепрайон, там длительное время базировались вооруженные формирования Украины. Они готовились с 2014 года. <...> Для наших военнослужащих это будет очередная серьезная задача, которую предстоит решить. Единственное, что обнадеживает: есть варианты не заходить в данный населенный пункт. У нас идет активная работа по флангам данного населенного пункта, и, по сути, мы можем отрезать снабжение со стороны украинских боевиков", - отметил Марочко.

По его словам, после этого украинским военнослужащим, если они хотят выжить, придется покинуть населенный пункт. "Причем покинуть его придется на довольно удаленное расстояние, потому что после Часова Яра как таковых крупных населенных пунктов нет. Они упрутся в [укрепленную линию] Краматорск - Славянск - Дружковка", - добавил он.