Пашинян: Азербайджан должен быть открыт для перевозки армянских грузов в Россию и Иран

Глава армянского кабмина отметил, что Ереван ожидает решения этого вопроса на паритетной основе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Армения рассчитывает, что Азербайджан будет открыт для перевозки армянских грузов в РФ и Иран на паритетной основе. Об этом в четверг в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"Мы ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для железнодорожных составов Республики Армения через Нахичевань (эксклав Азербайджана - прим. ТАСС) и Азербайджанскую Республику, например в Российскую Федерацию в Исламскую Республику Иран. И мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, как я уже сказал, на основе суверенитета и юрисдикции стран", - отметил он.

Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Армения и Азербайджан при посредничестве России дали согласие на разблокировку региональных транспортных и экономических коммуникаций. Создана специальная комиссия из вице-премьеров трех стран по работе над данным вопросом. Армения неоднократно заявляла, что готова выполнить этот пункт заявления, отмечая, что все коммуникации должны находиться под юрисдикциями тех стран, по которым они проходят.