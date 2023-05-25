25 мая, 18:12,
обновлено 25 мая, 18:25
Санкции в отношении России

Минфин США ввел санкции против россиянина Ивана Маслова, якобы связанного с ЧВК "Вагнер"

AP Photo/ Patrick Semansky
Здание Минфина США
© AP Photo/ Patrick Semansky

В феврале Евросоюз включил Маслова в свой черный список как "главу группы "Вагнер" в Мали"

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло в четверг в свой санкционный список по РФ россиянина Ивана Маслова, связанного, по версии ведомства, с ЧВК "Вагнер".

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Об этом говорится в распространенном министерством документе.

Рестрикции были введены против Маслова на основании указа президента США Джо Байдена о "блокировании собственности в связи с определенной вредоносной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации".

В феврале Евросоюз включил россиянина в свой черный список как "главу группы "Вагнер" в Мали". 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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