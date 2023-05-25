Минфин США ввел санкции против россиянина Ивана Маслова, якобы связанного с ЧВК "Вагнер"

В феврале Евросоюз включил Маслова в свой черный список как "главу группы "Вагнер" в Мали"

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло в четверг в свой санкционный список по РФ россиянина Ивана Маслова, связанного, по версии ведомства, с ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в распространенном министерством документе.

Рестрикции были введены против Маслова на основании указа президента США Джо Байдена о "блокировании собственности в связи с определенной вредоносной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации".

В феврале Евросоюз включил россиянина в свой черный список как "главу группы "Вагнер" в Мали".