Основатель ультраправой ячейки получил 18 лет тюрьмы по делу о штурме Капитолия

Стюарту Родсу и еще 10 людям предъявили обвинения в сговоре с целью организации мятежа

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Федеральный суд США приговорил основателя ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса к 18 годам тюрьмы за подстрекательство и другие преступления, связанные со штурмом Капитолия в 2021 году. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

13 января 2021 года власти США задержали Родса в рамках расследования нападения на Капитолий. Ему и еще 10 лицам предъявили обвинения в сговоре с целью организации мятежа, а также в других правонарушениях, связанных со штурмом Капитолия.

"Мистер Родс подстрекал применять силу и жестокость для того, чтобы запугать и заставить членов нашего правительства остановить законную передачу власти после выборов президента", - цитирует Reuters федерального прокурора Кэтрин Ракоци. Она добавила, что суд приравнял действия Родса к терроризму. Как отмечает агентство, тюремный срок в 18 лет стал самым длительным среди приговоров для более чем тысячи человек, обвиненных в штурме Капитолия.

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, занимавшего тогда пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.