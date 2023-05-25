Лидер коалиции "Продолжаем перемены" обвинил спецслужбы Болгарии в слежке

По словам бывшего премьер-министра страны Кирила Петкова, во время партийных встреч велась запись, устройства были использованы в партийных кабинетах и в здании парламента

СОФИЯ, 25 мая. /ТАСС/. Сопредседатель коалиции "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил спецслужбы страны в слежке за политиками и попытке провалить инициативу формирования нового правительства страны в партнерстве с коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС). Заявление политика прозвучало в четверг в эфире Болгарского национального телевидения.

"Против коалиции ПП - ДБ и возможности сформировать правительство проводится активное мероприятие. Политики коалиции были записаны во время рабочих встреч. Записывающие устройства были использованы в наших партийных кабинетах и в здании парламента, а из состоявшихся разговоров делают монтированные записи. Эти действия являются работой специальных служб и теневого государства с целью дестабилизации и провала переговоров о новом правительстве", - объявил Петков.

"Спецслужбы знают, что если будет составлено новое правительство, то мы сменим их руководство и проведем глубокие реформы, направленные на искоренение вероятных предателей [интересов государства]", - дополнил политик, подчеркнув, что "государство прогнило изнутри" и должно быть изменено.