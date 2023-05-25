Небензя назвал ненормальным, что мир в Африке зависит от нерегулярной внешней помощи

При этом, по словам постпреда РФ при ООН, эффективно работает Совет мира и безопасности

ООН, 25 мая. /ТАСС/. Россия считает ненормальной ситуацию, когда мир и безопасность в Африке зависят от нерегулярной помощи со стороны некоторых стран и объединений. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике финансирования миротворчества африканских стран.

"Россия поддерживает позицию африканских стран о необходимости принятия действенных мер по повышению предсказуемости, надежности и гибкости в этом вопросе, - сказал Небензя. - Считаем ненормальной ситуацию, когда мир и безопасность в Африке зависят от нерегулярной помощи со стороны отдельных государств и объединений".

"Убеждены, что африканцы лучше, чем кто-либо другой, знают природу и коренные причины нестабильности в своем регионе. Они прошли значительный путь в формировании региональной архитектуры мира и безопасности и сегодня располагают необходимыми механизмами, учитывающими местную специфику и гармонично дополняющими усилия всемирной организации в зоне своей ответственности и в рамках своего мандата", - отметил постпред РФ.

По словам дипломата, эффективно работает Совет мира и безопасности, опирающийся в своей деятельности на поддержку Комиссии Африканского союза, Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам ("Группы мудрецов"), континентальной системы раннего предупреждения и африканских сил оперативной готовности. "Идет наполнение фонда мира. Реализуется продленная до 2030 года флагманская инициатива Афросоюза по прекращению вооруженных конфликтов, - обратил внимание Небензя. - Достигнут значительный прогресс в области обеспечения прав человека, прозрачности и отчетности в рядах военных контингентов африканских стран".