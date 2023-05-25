Байден объявил о выдвижении Чарльза Брауна на пост главы Комитета начштабов ВС США

В случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса Браун сменит на посту генерала Марка Милли

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден официально выдвинул кандидатуру генерала Чарльза Брауна на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США. Посвященная этому торжественная церемония состоялась в четверг в Розовом саду Белого дома.

"Сегодня мне выпала честь представить выдвинутого мной кандидата на пост следующего председателя Комитета начальников штабов - генерала Чарльза Брауна", - сказал американский лидер.

Он отметил, что Браун, являвшийся до настоящего времени начальником штаба ВВС США, имеет боевой опыт, занимал командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Он обладает не имеющими аналогов познаниями из первых рук о наших оперативных театрах [военных действий] и стратегическим видением, позволяющим понимать, как все это работает в совокупности, обеспечивая безопасность американского народа", - убежден Байден.

Родившийся в 1962 году Браун - потомственный военный. На действительной военной службе состоит с 1984 года. В случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США Браун сменит в качестве главы КНШ генерала Марка Милли.