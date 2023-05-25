На Украине за последний месяц вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации

По сведениям украинского издания "Страна", в большинстве случаев суды признают уклонившихся от мобилизации военнообязанных виновными в нарушении уголовного кодекса и назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около сотни приговоров за уклонение от мобилизации появилось в украинском реестре судебных решений за последний месяц. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Страна".

По его данным, в большинстве случаев суды признают уклонившихся от мобилизации военнообязанных мужчин виновными в нарушении уголовного кодекса и назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один или два года. Как уточняет издание, подобные переговоры выносятся и в отношении тех, кто пошел на сделку со следствием.

30 января на Украине был вынесен первый приговор по делу об уклонении от мобилизации на военную службу. Это решение было принято Ахтырским городским районным судом Сумской области. Дело рассматривалось в отношении младшего лейтенанта запаса - уроженца Харьковской области, который, как утверждается, не прибыл в установленный срок для отправления к месту несения службы во Львов. Отмечается, что у подсудимого не было уважительных причин для этого. 16 января суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине.