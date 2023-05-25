Белорусский министр призвала страны ЕАЭС работать над взаимным признанием квалификаций

Ирина Костевич отметила, что государствам уже удалось снять барьеры на рынке труда

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли снять серьезные барьеры на рынке труда, однако необходимо продолжить работу в направлении взаимного признания квалификаций. Об этом в четверг сообщила ТАСС министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич на полях второго Евразийского экономического форума.

"Сегодня, действительно, сняты огромные барьеры на рынке труда, - сказала Костевич. - Но предела совершенству нет. Конечно, сегодня надо дальше смотреть и прорабатывать вопросы признания квалификации на площадках стран, поэтому есть над чем еще работать и совершенствовать".

По ее словам, обмен опытом между странами на таких площадках помогает определить вектор направления по решению вопросов рынка труда.

Министр отдельно отметила эффективность системы поиска работы в ЕАЭС. "Возможность поиска работы в рамках той новой информационной системы - "Работа без границ" - позволяет сегодня любому человеку найти ту вакансию, то рабочее место с теми требованиями, которые сегодня предъявляются со стороны работодателей той или иной страны", - пояснила она.

Унифицированная система поиска "Работа без границ", позволяющая искать резюме и вакансии во всех странах ЕАЭС, была введена в действие в июле 2021 года. Проект направлен на обеспечение взаимодействия рынков труда в рамках союза с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС.