Китай не ответил США на предложение о встрече глав военных ведомств в Сингапуре

Помощник главы Пентагона Илай Ратнер отметил, что санкции в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу не являются помехой для встречи с его американским коллегой Ллойдом Остином

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Пекин пока не дал ответа на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" в начале июня встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Об этом заявил в четверг помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, "несколько недель назад министр Остин и его ведомство направили запрос на встречу с генералом Ли [Шанфу]" на форуме. "На данный запрос не было дано какого-либо ответа, - утверждал Ратнер. - Мы осведомлены о заявлениях КНР относительно того обстоятельства, что в отношении генерала Ли действуют санкции на основе закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Бесспорно то, что эти санкции CAATSA не влияют юридически или технически на то, может ли генерал Ли встретиться с министром Остином в "Шангри-Ла". Это не является запретом".

Ратнер отметил, что США стремятся поддерживать "открытыми каналы связи" с партнерами, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы считаем, что это по-настоящему важно. И мы считаем, что это важно и применительно к КНР. И мы надеемся, что там смотрят на это так же. Мы все еще ждем ответа", - добавил помощник министра обороны США.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил 22 мая, что администрация США не рассматривает возможность отмены санкций в отношении Ли Шанфу. О том, что этот вопрос обсуждается, сообщил 21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме.

Агентство Bloomberg 19 мая сообщило со ссылкой на источники, что Пекин пока отвергает просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях конференции "Шангри-Ла диалог", которая пройдет 2-4 июня в Сингапуре. Китай дал понять США, что встреча не состоится, пока против Ли Шанфу действуют американские санкции, говорилось в публикации.

Остин подтвердил 11 мая, что считает "критически важным" очно встречаться с Ли Шанфу. Глава американского военного ведомства отметил, что будет "стремиться взаимодействовать" на форуме в Сингапуре с китайским коллегой. США применили санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте.