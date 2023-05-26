ООН призвала Францию и Коморы решать проблему коморской общины на Майотте в правовом поле

Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что в этой ситуации важно уважение прав людей, которых она коснулась

ООН, 26 мая. /ТАСС/. ООН считает крайне важным, чтобы Франция и Коморские Острова разрешили ситуацию с правами выходцев с Комор на острове Майотта в рамках существующих двусторонних и международных правовых механизмов. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать начало Францией на этой неделе полицейской операции на Майотте для переселения представителей коморской общины, которых Париж считает нелегальными мигрантами.

"Мы очень хорошо осведомлены о том, что вопрос миграции является важным на повестке отношений между Коморскими Островами и Францией. Мы убеждены, что Коморские Острова и Франция решат вопрос через диалог и в рамках существующих двусторонних механизмов", - сказал представитель ООН.

"Наш призыв в том, чтобы Коморские Острова и Франция обеспечили решение вопроса миграции, зафиксированного в совместной декларации [от 6 ноября 2018 года]. Для нас очень важно, чтобы все это осуществлялось согласно соответствующим международным инструментам в сфере прав человека, Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, - отметил Дюжаррик. - Важно, если не важнее всего, уважение достоинства и прав затронутых данной ситуацией мужчин, женщин и детей".

В декабре 1974 года на Коморах (до Второй мировой войны они были французской колонией, а в 1946 году получили статус заморской территории Франции) состоялся референдум по вопросу о независимости, по итогам которого жители трех островов - Гранд-Комор, Анжуан и Мохели - практически единогласно проголосовали за независимость, тогда как 60% жителей острова Майотта с преимущественно христианским населением высказались против. По результатам плебисцита 6 июля 1975 года Палата депутатов в одностороннем порядке провозгласила независимую Республику Коморские Острова, а Генеральная Ассамблея ООН признала права Комор на все четыре острова и потребовала от Франции покинуть территории независимого государства. Генассамблея неоднократно принимала резолюции о необходимости возвращения Майотты Коморам. Однако Париж проигнорировал резолюции ООН, заявил о своих притязаниях на Майотту и в 2009 году принял решение о преобразовании острова в заморский департамент Франции.