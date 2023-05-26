WP: помощники Трампа вынесли секретные документы за день до визита ФБР

Как сообщает газета, новые детали могут оказаться важным фактором при принятии решения о выдвижении обвинений в воспрепятствовании расследованию со стороны Трампа

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Помощники экс-президента США Дональда Трампа вынесли несколько коробок с секретными документами из Белого дома в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в специальное хранилище за день до приезда туда агентов ФБР и представителя Министерства юстиции. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, коробки были вынесены из здания 2 июня, а 3 июня Мар-а-Лаго посетили один из главных сотрудников контрразведки отдела нацбезопасности Минюста США Джей Братт и агенты ФБР. Следствие сочло "подозрительным" такое совпадение и видит в этом доказательство того, что Трамп пытался воспрепятствовать проведению расследования. Как сообщает The Washington Post, прокуроры также собрали доказательства того, что в некоторых случаях документы лежали "на виду" в кабинете Трампа, а иногда он показывал их другим людям.

Отмечается, что эти новые детали могут оказаться важным фактором при принятии решения о выдвижении обвинений в воспрепятствовании расследованию со стороны Трампа или в небрежном обращении с секретами в сфере национальной безопасности.

Сотрудники ФБР США 8 августа 2022 года провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. Минюст США распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у экс-президента еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях.

Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он, как президент, обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.