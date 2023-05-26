Замгоссекретаря США встретилась с новым послом Китая в Вашингтоне

Виктория Нуланд отметила критическую важность диалога между странами

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд встретилась в четверг с новым послом КНР в Вашингтоне Се Фэном.

"Сегодня я поприветствовала Се Фэна, назначенного послом Китайской Народной Республики [в США]. Открытый диалог критически важен для наших отношений с КНР", - написала она на своей странице в Twitter.

Се Фэн прибыл в Вашингтон 23 мая и сменил на должности посла Китая в США Цинь Гана, который в конце декабря 2022 года возглавил МИД КНР. Се Фэн работает в дипломатических структурах с 1986 года. До назначения на должность посла в Вашингтоне он с 2021 года работал заместителем министра иностранных дел. С 2017 по 2021 год занимал пост главы комиссариата МИД КНР в Гонконге, с 2014 по 2017 год был послом в Индонезии. Кроме того, Се Фэн возглавлял департамент Северной Америки и Океании внешнеполитического ведомства Китая с 2010 по 2014 год.