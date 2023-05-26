Глава Минторга США обсудила с коллегой из КНР действия Пекина против американских компаний

Джина Раймондо и Ван Вэньтао в ходе переговоров также затронули тему потенциального сотрудничества между странами

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо обсудила с главой Минкоммерции Китая Ван Вэньтао рост числа принимаемых Пекином мер, направленных против американских компаний. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского Минторга.

"Сегодня министр торговли Джина Раймондо встретилась с министром коммерции КНР Ван Вэньтао в Вашингтоне. Они провели откровенные и содержательные переговоры на темы, связанные с торговыми отношениями США и Китая, включая общую обстановку в обеих странах в сфере торговли и инвестиций, а также области потенциального сотрудничества. Министр Раймондо также выразила беспокойство в связи с недавней чередой мер, принятых КНР в отношении американских компаний, работающих на территории Китая", - говорится в документе.

Ведомство указывает, что эта встреча стала частью непрекращающихся усилий по сохранению открытыми линий связи между странами и ответственного подхода к двусторонним отношениям.

Ранее Государственная канцелярия по киберпространству КНР запретила национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. В ходе проверки ведомство обнаружило, что продукция компании представляет угрозу национальной кибербезопасности.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал решение Пекина по Micron Technology необоснованным. По его мнению, эти действия являются попыткой подорвать "решительную позицию, занятую Группой семи в Хиросиме против экономического принуждения".