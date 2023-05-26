Глава Минкоммерции КНР выразил серьезную обеспокоенность экспортными рестрикциями США

Ван Вэньтао на встрече с американской коллегой Джиной Раймондо также поднял вопрос создания каналов для консультаций при согласовании вопросов китайско-американского сотрудничества

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Глава Минкоммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо в Вашингтоне выразил серьезную обеспокоенность экспортными ограничениями Вашингтона. Об этом сообщило в пятницу китайское экономическое ведомство.

"Ван Вэньтао прибыл в Соединенные Штаты для участия в межминистерском мероприятии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В ходе этой поездки состоялась его встреча с министром торговли США Джиной Раймондо, - говорится в сообщении. - Китайская сторона выразила серьезную обеспокоенность торгово-экономической стратегией американской стороны в отношении Китая, в том числе [в области поставок] полупроводников, а также экспортными ограничениями и расследованиями, связанными с иностранными инвестициями".

В заявлении Минкоммерции уточняется, что в ходе встречи Ван Вэньтао и Раймондо выразили обоюдную готовность создать каналы для консультаций при согласовании вопросов китайско-американского сотрудничества, с целью устранения проблем торгово-экономического характера. "Стороны провели прямой, профессиональный и конструктивный обмен мнениями", - сообщило китайское ведомство.