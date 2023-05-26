Япония расширит санкции против России

Ограничения распространятся на 24 физических лица и 78 организаций

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение расширить рестрикции в отношении России из-за ситуации на Украине, добавив в санкционные списки представителей командования ВС РФ, а также чиновников и прокуроров из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в пятницу объявил МИД Японии.

В частности, в санкционные списки были включены командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Также правительство Японии приняло решение ввести персональные санкции в отношении российской журналистки Ольги Скабеевой, командира батальона "Спарта" Артема Жоги и гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова. Кроме того, экспортные ограничения будут введены в отношении 80 российских организаций. Будет запрещен экспорт товаров, "способствующих укреплению промышленной базы РФ", их список будет определен позднее.

Под запрет подпадет и предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Экспортные ограничения коснутся НПО им. Лавочкина и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, фонда перспективных исследований, ПАО "КАМАЗ", компании "Мегафон", фонда "Сколково" и "Сколтеха".

В санкционный список также попали ЦНИИ "Электроприбор", АО "Эникс" и ЦНИИ "Буревестник", Рязанский завод металлокерамических приборов, ЦНИИ "Циклон", НПП "Электронстандарт", Уральский завод гражданской авиации. В общей сложности экспортные ограничения теперь введены в отношении 437 российских организаций

Расширение санкционных списков произошло в рамках нового пакета санкций. Всего в него вошли 24 физических лица и 78 организаций. Рестрикции предполагают заморозку активов на территории Японии в случае их обнаружения.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже порядка 800 наименований.