26 мая, 03:19

Главы военных ведомств США и Японии встретятся в Токио 1 июня

В ходе переговоров Ллойд Остин и Ясукадзу Хамада обсудят меры, которые будут направлены на повышение сдерживающей мощи союза стран

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада объявил в пятницу, что 1 июня проведет в Токио переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

"На этой встрече мы обсудим конкретные меры, направленные на повышение сдерживающей мощи нашего союза", - сообщил он на пресс-конференции в японской столице.

Переговоры, как отметил министр, будут развивать решения, принятые в январе на совещании глав военных и внешнеполитических ведомств двух стран, которое прошло по формуле "два плюс два".

Вслед за этим министры обороны США, Южной Кореи и Японии планируют провести трехстороннюю встречу в Сингапуре. Она состоится в рамках предстоящего там 2-4 июня международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Как сообщала газета Yomiuri, главными темами обсуждения на трехсторонней встрече станут ситуация на Корейском полуострове на фоне продолжающихся ракетных пусков КНДР, положение дел в Тайваньском проливе, а также укрепление оборонного сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией. 

Теги:
ЯпонияСШАОстин, Ллойд
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