СМИ: США изучают способы ограничить американские инвестиции в оборонный сектор КНР

По информации портала Axios, таким образом Белый дом намерен не допустить преимущества в области военных технологий, которое может получить Пекин

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена может в ближайшие месяцы завершить разработку исполнительного указа, ограничивающего американские инвестиции в оборонный сектор Китая. Об этом в четверг сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, указ может быть издан уже летом. Таким образом Белый дом намерен не допустить преимущества в области военных технологий, которое может получить Пекин.

Отмечается, что работа над новыми мерами несколько замедлилась из-за попыток Вашингтона убедить союзников в Европе и в Группе семи согласовывать политику в отношении КНР. "Хотя каждая конкретная страна "семерки" может и не придерживаться тех же сроков и методов, что и мы, думаю, [на саммите в Японии] было общее понимание вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - рассказал Axios высокопоставленный представитель администрации Байдена.

По его словам, на протяжении года американские чиновники совещались с представителями аналитических центров и инвестиционных компаний, что позволило им выработать целенаправленный подход. Планируется, что указ будет ориентирован на полупроводники, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Когда именно будет завершена работа над документом, неизвестно.

В Axios отметили, что Белый дом не ответил на просьбу портала предоставить оффициальный комментарий.