Чили направит в Венесуэлу первого посла с 2018 года

Такое решение власти республики приняли из-за миграционного кризиса на севере страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич назначил дипломата Хаиме Гасмури Мухику на пост посла республики в Венесуэле, вакантный с 2018 года. Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел Чили.

"Глава МИД Альберто ван Клаверен сообщил сегодня, что президент Габриэль Борич назначил Хаиме Гасмури Мухику послом Чили в Боливарианской Республике Венесуэла", - говорится в сообщении. В 2014-2018 гг. дипломат был послом Чили в Бразилии.

Решение о назначении посла было принято на фоне миграционного кризиса на севере Чили. Большую часть нелегальных мигрантов составляют граждане Венесуэлы. В середине мая представители МИД Чили посетили Каракас для обсуждения проблемы с возвращением венесуэльцев на родину.

Ранее президент Чили делал критические замечания в отношении правительства Венесуэлы, обвиняя его в нарушении прав человека.