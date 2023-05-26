Вьетнам осудил установку Китаем навигационных маяков на островах Спратли

Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Фам Тху Ханг заявил, что установка радиомаяков нарушает суверенитет республики

ХАНОЙ, 26 мая. /ТАСС/. Вьетнам осуждает установку Китаем навигационных маяков вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении заместителя директора департамента информации и печати МИД Вьетнама Фам Тху Ханг, опубликованном в пятницу газетой Nhan Dan.

"Вьетнам имеет достаточно исторических свидетельств и правовых оснований, подтверждающих его суверенитет над островами Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельские) в соответствии с международным правом. Установка Китаем радиомаяков на островах архипелага Чыонгша без согласия Вьетнама нарушает суверенитет Социалистической Республики Вьетнам над этими территориями и, следовательно, не имеет юридической силы", - указала заместитель официального представителя МИД. "Вьетнам требует, чтобы соответствующие стороны не предпринимали действий, способствующих осложнению ситуации, уважали суверенитет Вьетнама, соблюдали международное право, особенно Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, выполняли Декларацию о правилах поведения сторон в Восточном (Южно-Китайском) море с целью поддержания мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море", - подчеркнула Фам Тху Ханг.

Министерство транспорта Китая ранее заявило, что его центр морской безопасности в Южно-Китайском море разместил три маяка рядом с рифами Ирвинг, Уитсон и Гавен на островах Спратли для обеспечения безопасности судоходства.

Спор между двумя странами вокруг принадлежности архипелага Спратли и находящихся по соседству с ним Парасельских островов, которые и Вьетнам, и Китай считают своими, продолжается уже много лет. О своих полных или частичных претензиях на эти территории также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья.