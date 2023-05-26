В Японии прокомментировали размещение ядерного оружия в Белоруссии

Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно считает, что такие действия усугубят напряженность на Украине

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что перемещение российского нестратегического ядерного оружия на территорию Белоруссии повысит градус напряженности вокруг ситуации на Украине. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы осуждаем решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, которое на фоне продолжающегося российского вторжения на Украину лишь повысит градус напряженности", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что Япония, "будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, считает угрозы применения ядерного оружия совершенно недопустимыми".

В четверг министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики уже началось.

Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.