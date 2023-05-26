Шольц заявил, что намеревается со временем снова провести телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии не уточнил, когда именно собирается совершить звонок

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что со временем планирует снова обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путиным происходящее на Украине.

В опубликованном в пятницу интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger глава правительства напомнил, что уже прошло достаточно много времени с момента последнего разговора. "Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным", - заявил Шольц. Когда его спросили о возможной смене власти в России, канцлер отметил: "Я и в грош не ставлю такие спекулятивные вопросы. В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве".

Последний телефонный разговор Путин и Шольц провели 2 декабря 2022 года. Он длился около часа и был посвящен конфликту на Украине и его последствиям. Президент России тогда призвал Берлин "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий". Разговор состоялся по инициативе германской стороны. До него лидеры общались по телефону 13 сентября 2022 года.