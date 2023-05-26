26 мая, 04:12,
обновлено 26 мая, 05:15

Шольц заявил, что намеревается со временем снова провести телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии не уточнил, когда именно собирается совершить звонок

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что со временем планирует снова обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путиным происходящее на Украине.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В опубликованном в пятницу интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger глава правительства напомнил, что уже прошло достаточно много времени с момента последнего разговора. "Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным", - заявил Шольц. Когда его спросили о возможной смене власти в России, канцлер отметил: "Я и в грош не ставлю такие спекулятивные вопросы. В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве".

Последний телефонный разговор Путин и Шольц провели 2 декабря 2022 года. Он длился около часа и был посвящен конфликту на Украине и его последствиям. Президент России тогда призвал Берлин "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий". Разговор состоялся по инициативе германской стороны. До него лидеры общались по телефону 13 сентября 2022 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация