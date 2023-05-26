Президент Филиппин заявил о переориентации вооруженных сил на внешнюю оборону

Фердинанд Маркос-младший отметил "значительные успехи", достигнутые в организации внутренней безопасности страны

БАНГКОК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший подчеркнул необходимость полной поддержки правительством модернизации вооруженных сил республики, объявив об их переориентации на внешнюю оборону. Такое заявление он сделал в пятницу на праздновании 125-летия Военно-морских сил Филиппин (ВМС).

"Учитывая меняющиеся направления нашей национальной безопасности и значительные успехи, которых мы добились с точки зрения внутренней безопасности, наши вооруженные силы работают над тем, чтобы переориентировать свое внимание на внешнюю защиту наших границ", - приводит слова главы государства издание GMA News. По мнению президента, "в этот решающий переход должна быть гарантирована полная поддержка ВС, особенно для приоритетных целей ВМС по усилению своих разведывательных, оборонительных и координационных возможностей".

Маркос также выразил надежду на завершение программы модернизации Horizon 3, которая сосредоточена на военно-морском аспекте военных операций. Это, по его словам, проложит путь к целостному преобразованию ВС в более современную организацию. "К тому времени ВС будут более эффективно решать свои военные задачи и лучше реагировать на наши национальные цели", - добавил он.

Вместе с тем президент обратился к ВМС, заявив, что они являются не только защитниками морей, но и "мирными эмиссарами" страны, которые придерживаются международно признанных кодексов поведения. "В этом свете это играет важную роль в наших коллективных усилиях по развитию дружественных международных отношений путем укрепления взаимного доверия и уверенности, свободы судоходства и полетов и, конечно же, безопасности наших морей", - подчеркнул президент Филиппин.