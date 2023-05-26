По словам канцлера ФРГ, Киев должен самостоятельно определять условия для достижения мира

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине и заявил, что Киев сам должен определять условия для достижения мира.

"Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой "границей" между Россией и Украиной", - утверждал он в опубликованном в пятницу интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger. Шольц считает, что такое развитие ситуации якобы "узаконит" территориальные приобретения РФ. "Напротив, речь должна идти о справедливом мире, а условием для этого является вывод российских войск", - сказал он.

Канцлер уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. Он лишь повторил: "Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть".

Ранее Минобороны Германии сообщило, что правительство страны готовит очередной пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. В планах Берлина передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. В список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.

14 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц заявил, что с февраля прошлого года Германия оказала Украине поддержку в размере €17 млрд. До этого глава правительства Германии указывал, что сумма помощи, которую ФРГ оказала или гарантировала Киеву с февраля 2022 года, составляет более €14 млрд. Он имел в виду не только военную помощь, но и гуманитарную, и финансовую.

В первом квартале этого года правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ.