Во Франции заявили, что могут сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков

При этом, как отметила глава французского МИД Катрин Колонна, Париж не владеет самолетами F-16

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Париж способен сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков, однако тренировки для использования истребителей F-16 специфичны, в то время как Франция не владеет этими самолетами. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна в опубликованном в пятницу интервью Corriere della Sera.

"Как сказал президент Эмманюэль Макрон, нет никакого табу [на обсуждение темы самолетов]. Но Украина изыскивает только самолеты F-16, которых у Франции нет. Нужны и пилоты, и необходимо отличать общую базовую подготовку от специфической по истребителям F-16. Можно предположить наш вклад в общую подготовку", - сказала министр.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.