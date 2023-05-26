Губернатор Флориды собрал $8,2 млн на предвыборную кампанию за 24 часа после ее объявления

Рон Десантис ранее подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис собрал $8,2 млн за первые 24 часа после объявления об участии в президентской гонке 2024 года. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на предвыборный штаб политика.

Как отмечает издание, эти цифры свидетельствует о том, что технические сбои во время прямого эфира в социальной сети Twitter, когда губернатор объявил о выдвижении своей кандидатуры, "не уменьшили энтузиазма доноров". Только за один час кампании удалось собрать $1 млн. Нынешний президент США Джо Байден в 2019 году за первые 24 часа кампании собрал только $6,3 млн, уточняет издание.

По мнению газеты, с помощью этих пожертвований Десантис начнет активно свою предвыборную кампанию, в ходе которой губернатор на следующей неделе посетит 12 городов в трех американских штатах.

Ранее, в среду, Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре следующего года. Соответствующая информация опубликована на сайте американской Федеральной комиссии по выборам. Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.

В конце апреля Байден также заявил, что будет добиваться переизбрания.