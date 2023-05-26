WP: Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита G7 в Хиросиме

Как сообщило издание, саммит только подчеркнул усиливающийся геополитический разрыв между КНР и РФ с одной стороны, и США и их союзниками - с другой

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита Группы семи (G7) в Хиросиме на фоне ухудшения отношений с западными странами. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на экспертов в сфере международных отношений.

По ее мнению, саммит G7 только подчеркнул усиливающийся геополитический разрыв между Китаем и Россией с одной стороны, и США и их союзниками - с другой. "Китай готов расширять свои отношения с Россией после саммита G7, потому что центральной темой саммита был не только [конфликт] <..> на Украине, но и Китай, и то, как Запад должен с ним бороться", - сказал Александр Королев, преподаватель международных отношений в университете Нового Южного Уэльса в Австралии.

Как отмечает издание, китайские власти действуют "сдержанно и умеренно", но по мере обострения отношений с западными странами и "натовизации" Азиатско-Тихоокеанского региона сдержанность может исчезнуть. "Мы должны понимать, что [сейчас] Китай действует сдержанно и умеренно, и я не думаю, что Запад это ценит", - отметил Лайл Гольдштейн, эксперт по Китаю, комментируя попытки США усилить роль НАТО в регионе.

Ранее посольство КНР в Токио заявило, что страны G7 должны прекратить разжигать вражду на Украине и пытаться переложить вину на Китай. В заявлении китайской дипмиссии отмечается, что Пекин занимает по украинскому вопросу "объективную и справедливую позицию, прилагая усилия ради примирения и мирных переговоров".

Лидеры стран Группы семи опубликовали совместное заявление по итогам саммита в городе Хиросима. В нем они, в частности, призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины.