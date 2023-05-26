Белый дом: США не укрепят отношения с союзниками в АТР, если будут навязывать им взгляды

По словам старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома по Восточной Азии и Океании Эдгарда Кагана, он "ясно дал понять, что не хочет конфликта" с Китаем

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден понимает, что Соединенные Штаты не смогут укрепить отношения со своими союзниками по Индо-Тихоокеанскому региону, если будут навязывать им свои взгляды. Об этом в пятницу заявил старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по Восточной Азии и Океании Эдгард Каган.

"Я думаю, президент сильно сосредоточен на том, что мы не сможем укрепить наши отношения с союзниками и партнерами, если будем просто пытаться запихнуть им в глотку свои взгляды. <...>. Он не такой", - отметил представитель Белого Дома на вебинаре, организованном Сиднейским университетом. Его слова и выступления других американских чиновников приводит газета The Guardian.

По словам Кагана, он "ясно дал понять, что не хочет конфликта" с Китаем, хотя между двумя странами и будет "очень серьезная конкуренция". "У обеих наших стран есть сильные и важные интересы, но это не значит, что мы не можем найти способы, чтобы, как минимум, сесть и работать вместе, где возможно", - указал он.

Также выступавшая на вебинаре чиновница из СНБ, директор по индо-тихоокеанской стратегии Мира Рапп-Хупер, признала, что союзники и партнеры США в регионе и в мире "не хотят чувствовать, что их заставляют выбирать между двумя соперничающими великими державами". "Он [президент] решил послать сигнал об этом и остальному миру, поскольку для многих союзников и партнеров наличие этой небольшой передышки, когда они чувствуют, что тоже могут конструктивно взаимодействовать с Китаем, если им это нужно или этого хочется, очень важно", - указала она.

В свою очередь координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в СНБ Белого дома Курт Кэмпбелл в ходе беседы заявил, что в регионе имеются "очевидные опасения и беспокойства" по поводу того, может ли регион "рассчитывать на Соединенные Штаты как на стойкую и предсказуемую силу".

Байден на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме заявил, что ожидает в ближайшем будущем потепления в американо-китайских отношениях. Комментируя его высказывание, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что администрация Соединенных Штатов усматривает "обнадеживающие признаки" улучшения отношений с Китаем на фоне попыток сохранить открытыми каналы связи между властями двух стран.