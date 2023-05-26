СМИ: охрану воздушного пространства Польши усилят аэростаты и разведывательные самолеты

Как отметил пресс-секретарь польского Агентства вооружений Кшиштоф Платек, они могут на большом расстоянии обнаружить низколетящие объекты

ТАСС, 26 мая. При охране своего воздушного пространства Польша намерена сделать ставку на самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и стационарные аэростаты. Об этом в пятницу сообщило агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря польского Агентства вооружений подполковника Кшиштофа Платека.

"Самолеты раннего предупреждения вместе со стационарными аэростатами позволят подробно наблюдать за нашим воздушным пространством, они имеют преимущество перед наземными радарами, поскольку способны на большом расстоянии обнаружить низколетящие объекты", - сказал он.

Ранее в четверг подполковник Платек сообщил о том, что на этой неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак начал переговоры с представителями Швеции о возможном приобретении двух шведских самолетов радиолокационного наблюдения Saab 340AEW.

В настоящее время задачу мониторинга польского воздушного пространства выполняют американские самолеты дальнего радиолокационного наблюдения AWAKS блока НАТО.