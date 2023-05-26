СМИ: Швеция не оставляет надежд на скорое вступление в НАТО

Как сообщило агентство TT, глава МИД королевства Тобиас Билльстрём запланировал несколько встреч с партнерами по альянсу, чтобы оказать давление на Турцию и Венгрию в преддверии саммита НАТО

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /ТАСС/. Шведское правительство не оставляет надежд на официальное вступление страны в НАТО этим летом. Министр иностранных дел Тобиас Билльстрём запланировал несколько встреч с партнерами по альянсу с целью в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе оказать давление на Турцию и Венгрию, которые еще не ратифицировали шведскую заявку на присоединение к Североатлантическому блоку, сообщает в пятницу агентство TT.

"Ближайшие недели будут невероятно важными", - прокомментировал Билльстрём.

В ближайшее время глава шведского МИД посетит Германию, Францию, Канаду, Румынию, Польшу и Нидерланды.

На следующий неделе в Стокгольм прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, с которым Билльстрём потом отправится в Осло, где состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран - членов НАТО и где будет возможность для двусторонних встреч. Билльстрём намерен провести переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, если тот приедет в Осло, и выяснить позицию Анкары в отношении одобрения шведской заявки после второго тура президентских выборов.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.