СМИ: адвокаты и советники Трампа готовятся к скорому выдвижению обвинений против него

По данным журнала Rolling Stone, хотя адвокаты считают федеральное расследование "бредом", они будут удивлены, если бывшему президенту не предъявят обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Адвокаты и главные советники бывшего президента США Дональда Трампа ожидают, что политику в скором времени предъявят обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом в четверг сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

По его данным, хотя адвокаты считают федеральное расследование "бредом", они будут удивлены, если бывшему главе Белого дома не предъявят обвинения, в том числе за то, что Трамп пытался воспрепятствовать расследованию. "Близкие к [бывшему] президенту люди обсуждали с ним, что может произойти в ближайшее время и как надо готовиться к этому <...>, было бы безумием не делать этого [не готовиться к предъявлению обвинений]", - сказал источник.

Ранее газета The Washington Post информировала, что помощники Трампа вынесли несколько коробок с секретными документами из его поместья Мар-а-Лаго (штат Флорида) в специальное хранилище за день до приезда туда агентов ФБР и представителя министерства юстиции. Прокуроры также собрали доказательства того, что в некоторых случаях документы лежали на виду в кабинете Трампа, а иногда он показывал их другим людям. Отмечается, что эти новые детали могут оказаться решающим фактором при принятии решения о выдвижении обвинений.

Сотрудники ФБР США провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения.

Экс-президент утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он, как президент, обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.