МИД КНР предостерег Японию от взаимодействия с НАТО

В Пекине посоветовали Токио придерживаться мирного пути развития

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Китайские власти против расширения Североатлантического альянса на восток и советуют Японии придерживаться мирного пути развития, а не следовать за "военными объединениями, подрывающими мир и стабильность". Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы обратили внимание на сообщения о том, что премьер Японии Фумио Кисида собирается участвовать в саммите НАТО. <…> Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) географически не относится к Атлантике. Продвижение альянса на восток, в сторону АТР, несомненно, будет подрывать мир и стабильность в регионе, - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как китайские власти воспринимают подобные намерения главы японского правительства. - Страны и народы АТР сохраняют большую бдительность по данному поводу, выступая решительно против того, чтобы какие-либо военные объединения делали заявления и предпринимали действия, провоцирующие раскол и антагонизм".

Как подчеркнула официальный представитель, развитие международных отношений предполагает меры, которые "способствуют поддержанию мира и стабильности и не ущемляют интересы какой-либо третьей стороны". Мао Нин добавила, что Японии "следует помнить уроки истории" и следовать по мирному пути развития.

Как сообщило в среду агентство Kyodo, правительство Японии прорабатывает вопрос об участии премьера Фумио Кисиды в саммите НАТО, который пройдет в июле в Литве. Вместе с тем ранее глава японского правительства заявил, что Токио в Североатлантический альянс вступать не планирует.