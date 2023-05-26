Белый дом сообщил, что Киев заверил США в неприменении поставленной техники для атак по РФ

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, американская сторона обсуждала этот вопрос с представителями Украины "несколько дней назад или около того"

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Украины заверили США, что не будут применять американскую технику и вооружения для атак "по российской земле". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что в ходе вылазки диверсантов в Белгородскую область применялись "изготовленные США транспортные средства, приобретенные на открытом рынке".

"Я, разумеется, не могу подтвердить сообщения о том, что они купили это на открытом рынке. Что я могу подтвердить: мы дали ясно понять украинцам, что не хотим, чтобы изготовленная в США и поставленная США техника использовалась на российской земле для нападения на Россию. Мы им поставляем множество техники и оружия - средства, обучение, возможности, в том числе системы вооружения, чтобы они их использовали для обороны украинской земли. Скажу вновь: мы дали ясно это понять", - отметил он.

По словам Кирби, американская сторона обсуждала этот вопрос с представителями Украины "несколько дней назад или около того".

"В ходе обсуждений не шла речь о последствиях [для Украины]. Это просто было подтверждение того, о чем мы говорили до этого. Мы просто не хотим видеть, как поставляемая США техника используется для атак по российской земле. Они признали это и приняли во внимание нашу озабоченность. Они дали нам гарантии, что не будут этого делать", - отметил представитель американской администрации.

Диверсия в Белгородской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, были ранены 13 мирных жителей, 1 человек погиб при нападении, во время эвакуации умерла пожилая женщина. В Минобороны России сообщили 23 мая, что диверсантов разгромили, а их остатки выдавили обратно на территорию Украины, где их продолжали обстреливать до полной ликвидации. По данным российского военного ведомства, украинская сторона потеряла более 70 человек убитыми, 4 боевые бронемашины и 5 пикапов.