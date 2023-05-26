США предоставят Киеву новые пакеты военной помощи в ближайшие недели и месяцы

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон сосредоточен на помощи Украине на фоне предполагаемого контрнаступления

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине в ближайшие недели и месяцы на фоне предполагаемого контрнаступления. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

"Они проведут контрнаступление на своих условиях. Когда, где и как они ударят - эти решения будут принимать они. Мы сосредоточены на том, чтобы, пока они принимают эти решения и проводят эти операции, у них были все необходимые средства, возможности и подготовка. <...> Это включает в себя пакеты военной помощи, как тот, о котором было объявлено только на прошлой неделе в Хиросиме. И я могу в полной мере предвидеть, что вы увидите дополнительные пакеты военной помощи в ближайшие недели и месяцы", - отметил он.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация США намерена 26 мая объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $300 млн, в который в основном войдут снаряды для вооружений.

Как сообщили ранее в Пентагоне, суммарный объем военной помощи США Украине с начала специальной военной операции РФ составил порядка $37 млрд. Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.