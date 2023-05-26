СМИ: польские следователи не верят в причастность украинцев к подрыву "Северных потоков"

Они также сомневаются, что яхта "Андромеда" могла перевести много взрывчатки, необходимой для подрыва трех ниток газопровода

ТАСС, 26 мая. Польские следователи пытаются опровергнуть опубликованные европейскими СМИ данные по диверсиям на "Северных потоках" о возможной причастности к ним двух украинцев и расположенной в Польше турфирмы. Об этом сообщила в пятницу газета Rzeczpospolita.

Расследование диверсии ведут шведские, датские, немецкие и польские следственные органы. В Польше этим делом занимается Поморское отделение по противодействию организованной преступности и коррупции совместно с Агентством внутренней безопасности. Как сообщает Rzeczpospolita, описанные в СМИ версии проверялись польскими следователями, которые считают их слабыми. "Люди на яхте не выглядели профессионалами, которые могли бы выполнить такое задание. Они веселились, шумели, обращая на себя внимание, у некоторых мужчин были на шее золотые цепочки, - цитирует издание слова своего источника. - Ни один профессионал не стал бы так демонстративно привлекать к себе внимание".

Также польские следователи сомневаются, что яхта "Андромеда", фигурирующая в гипотезах европейских журналистов, могла перевести много взрывчатки, необходимой для подрыва трех ниток газопровода. "Транспортировка такого груза и просто его спуск под воду требуют специальных навыков, - отметил источник, близкий к следствию. - Это должны были сделать люди из спецслужб, которые хорошо обучены и обладают специализированным оборудованием". "Если сложить все вместе, то версия с туристами с яхты просто абсурдна", - резюмировал источник издания. Как считают польские следователи, странным выглядит также наличие в открытом доступе данных о владельцах турфирмы.

Польская сторона утверждает, что в период перед подрывом газопроводов в регионе было "более десяти российских судов, приспособленных к работам с погружением под воду", некоторые из которых якобы отключали устройства, позволяющие отслеживать местоположение судна.

Согласно опубликованному 21 мая расследованию газеты Süddeutsche Zeitung, по крайней мере двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дела об акте международного терроризма.