СМИ: польские следователи не верят в причастность украинцев к подрыву "Северных потоков"

ТАСС, 26 мая. Польские следователи пытаются опровергнуть опубликованные европейскими СМИ данные по диверсиям на "Северных потоках" о возможной причастности к ним двух украинцев и расположенной в Польше турфирмы. Об этом сообщила в пятницу газета Rzeczpospolita.
Расследование диверсии ведут шведские, датские, немецкие и польские следственные органы. В Польше этим делом занимается Поморское отделение по противодействию организованной преступности и коррупции совместно с Агентством внутренней безопасности. Как сообщает Rzeczpospolita, описанные в СМИ версии проверялись польскими следователями, которые считают их слабыми. "Люди на яхте не выглядели профессионалами, которые могли бы выполнить такое задание. Они веселились, шумели, обращая на себя внимание, у некоторых мужчин были на шее золотые цепочки, - цитирует издание слова своего источника. - Ни один профессионал не стал бы так демонстративно привлекать к себе внимание".
Также польские следователи сомневаются, что яхта "Андромеда", фигурирующая в гипотезах европейских журналистов, могла перевести много взрывчатки, необходимой для подрыва трех ниток газопровода. "Транспортировка такого груза и просто его спуск под воду требуют специальных навыков, - отметил источник, близкий к следствию. - Это должны были сделать люди из спецслужб, которые хорошо обучены и обладают специализированным оборудованием". "Если сложить все вместе, то версия с туристами с яхты просто абсурдна", - резюмировал источник издания. Как считают польские следователи, странным выглядит также наличие в открытом доступе данных о владельцах турфирмы.
Польская сторона утверждает, что в период перед подрывом газопроводов в регионе было "более десяти российских судов, приспособленных к работам с погружением под воду", некоторые из которых якобы отключали устройства, позволяющие отслеживать местоположение судна.
Согласно опубликованному 21 мая расследованию газеты Süddeutsche Zeitung, по крайней мере двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дела об акте международного терроризма.