СМИ: НАТО не считает приемлемым вариантом ускоренное вступление Украины в альянс

При этом в НАТО изучают способы направить Киев на путь членства в блоке, сообщил портал Euractiv

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дипломаты НАТО не рассматривают в качестве возможного варианта ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс, однако изучают способы направить Киев на путь членства в блоке, в том числе путем создания совета Украина - НАТО. Об этом в пятницу сообщил портал Euractiv.

По данным дипломатов НАТО, на которых ссылается портал, учреждение совета будет рассмотрено на следующей неделе в ходе встречи глав МИД стран альянса в Осло. Предполагается, что орган станет шагом на пути к "укреплению политического партнерства".

Согласно порталу Euractiv, Украина смогла бы стать полноправным членом подобного органа вместо того, чтобы принимать участие в заседаниях НАТО на правах приглашенной страны, как это происходит сейчас. В таком случае Киев сможет созывать совет по своему усмотрению, а также напрямую сообщать членам альянса о ситуации в зоне конфликта.

Собеседники издания также отмечают, что новый формат может включать в себя более активный обмен разведданными, совместные учения, инвестиции в оборонную промышленность, а также работу над оперативной совместимостью между вооруженными силами Украины и НАТО. Предполагается, что все это позволит Украине быстрее приблизиться к стандартам альянса, что необходимо для вступления в него.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.