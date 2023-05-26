Десантис считает, что его могут избрать президентом США на два срока

Губернатор штата Флорида сообщил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост 24 мая

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис, объявивший об участии в выборах президента США в 2024 году, считает, что у него есть шансы быть избранным на два срока, в отличие от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Newsmax.

"Они [избиратели] понимают, что им нужен кто-то, кто сможет остаться на [президентском] посту на два срока. Им нужен кто-то, кто сможет победить, и победить по-крупному. Поэтому я считаю, что многие рассмотрят кого-то вроде меня, кто доказал свою силу", - сказал Десантис. Губернатор Флориды отметил, что Трамп, его основной соперник на праймериз Республиканской партии, по его мнению, сможет удержаться на посту лишь один срок.

Десантис сообщил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост 24 мая. Трамп заявил об участии в президентской гонке в ноябре 2022 года. Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.

Действующий президент США Джо Байден 25 апреля заявил, что будет добиваться переизбрания.