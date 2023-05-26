Президент Грузии обвинила правительство республики в сближении с Россией

Саломе Зурабишвили также раскритиковала власти за то, что они подсчитывают предварительный доход, который республика может получить от восстановления авиасообщения с РФ

ТБИЛИСИ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство республики в ссоре с западными партнерами и сближении с Россией.

"Наша внешняя политика стала непонятной, хотя в конституции у нас прописана Европа. Ежедневные заявления и действия отдаляют нас от Европы и ведут к изоляции. Возникает вопрос: "Куда пропали слова "Европа - наш цивилизационный выбор?". Мы враждуем и ругаем наших друзей, партнеров, страны, которые 30 лет протягивают нам руку помощи, помогли в строительстве и формировании государства. Зато тех, кто оккупирует наши территории, тепло встречаем и бережем", - заявила она в пятницу, выступая по случаю Дня независимости Грузии на площади Свободы в Тбилиси.

Зурабишвили также затронула тему восстановления авиасообщения с РФ, отметив, что для нее является оскорбительным, когда власти подсчитывают предварительный доход, который республика может получить от полетов. "Для меня является непонятным и оскорбительным, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок полетов". Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов?" - сказала она.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

Решение возобновить полеты с РФ раскритиковали ЕС и США. Госдеп предупредил Грузию о вероятной опасности попадания под санкции компаний, которые будут обслуживать российские самолеты. Брюссель призвал Тбилиси последовать его примеру и не впускать российские самолеты в свое воздушное пространство.