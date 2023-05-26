СМИ: на западе Судана возобновились столкновения между армией и спецназом

По данным телеканала AlHadath, в некоторых районах региона Дарфур проходят стычки с применением преимущественно легкого стрелкового оружия

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между сторонами конфликта в Судане - армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназа) - возобновились в пятницу в западной части страны, регионе Дарфур. Об этом сообщил телеканал AlHadath.

По его данным, в некоторых районах региона проходят стычки с применением преимущественно легкого стрелкового оружия. В Дарфуре до недавнего времени были сосредоточены основные силы спецназа, значительная часть которых с начала боев была переброшена к столице страны, городу Хартуму. В Дарфуре обе стороны обвиняют друг друга в нагнетании напряженности и стремлении вовлечь в конфликт отряды самообороны местных племен и подстрекательстве к вооруженным стычкам между отдельными кланами региона.

На этом фоне американское посольство в Судане выступило со специальным заявлением, указав, что инициаторы объявленного гуманитарного перемирия - США и Саудовская Аравия - "отмечают улучшения по части соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня". Указывается, что "подготовлены условия для начала восстановления связи и ремонтных работ в системе жилищно-коммунального хозяйства". В заявлении говорится, что гуманитарные организации "смогли доставить необходимые медикаменты в несколько больниц Хартума".

Ранее армия и спецназ уже несколько раз выступили со взаимными обвинениями в нарушении перемирия, приводя примеры нападений на отряды каждой из сторон, главным образом на окраинах Хартума.

В понедельник вечером вступило в силу соглашение о гуманитарном перемирии в Судане сроком на семь дней. Его спонсорами выступили Саудовская Аравия и США, которые обещали создать международную группу контроля за соблюдением режима прекращения огня и следить с помощью орбитальных спутников за возможными нарушениями.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли более 860 мирных жителей.