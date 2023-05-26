НАТО намерена предоставить Украине специальный статус ради политической поддержки

Помимо формы и сроков создания СУН главы МИД стран - членов Североатлантического альянса обсудят в Осло необходимость увеличения военной помощи Киеву перед контрнаступлением ВСУ

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Страны - члены НАТО готовы признать специальный статус Украины в форме Совета Украина - НАТО (СУН), чтобы обеспечить необходимую политическую поддержку. Как пишет в пятницу портал Euractiv (электронное приложение к Corriere della Sera), планы по его созданию могут обсуждаться на встрече глав МИД стран - членов Североатлантического альянса, которая запланирована на следующей неделе в Осло.

"Заявка Украины на членство в НАТО, сделанная восемь месяцев назад, так пока и осталась без ответа, но, вероятно, станет одной из ключевых тем на саммите в Вильнюсе в июле. Тем временем идея повышения статуса Украины в Североатлантическом альянсе набирает обороты. Страны НАТО пытаются повысить статус Украины путем создания Совета Украина - НАТО, который бы укрепил в первую очередь политическое партнерство", - пишет портал со ссылкой на представителей альянса в Брюсселе. По его данным, помимо формы и сроков создания СУН в Осло обсудят необходимость увеличения военной помощи Украине перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Как утверждает портал, инструмент СУН позволит Киеву быть в таком качестве "полноценным участником", а не "приглашенной страной" на встречах НАТО. Украинцы смогут и сами созывать встречи, что облегчит обмен информацией, в том числе с поля боя. Кроме того, такой формат открывает новые возможности сотрудничества, в том числе в области разведдеятельности, военной промышленности, совместных учений и большего взаимодействия ВСУ с вооруженными силами стран-членов.

Как отмечает портал, разные официальные лица признавали, что вхождение Украины в НАТО на нынешнем этапе невозможно. По его данным, признают это и в Киеве, однако ждут "убедительного сигнала" со стороны альянса.