СМИ: США поставили на Тайвань партию ПЗРК Stinger общей стоимостью $500 млн

Как сообщила тайваньская газета Liberty Times, грузовой самолет Boeing с этим вооружением прибыл в аэропорт Таоюань

ГОНКОНГ, 26 мая. /ТАСС/. Правительство США передало Тайваню партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger общей стоимостью $500 млн. Об этом в пятницу сообщила тайваньская газета Liberty Times.

По ее данным, грузовой самолет Boeing с этим вооружением в среду вечером прибыл в международный аэропорт Таоюань (расположен в 40 км к западу от Тайбэя).

Как указывает газета, оборонное ведомство Тайваня подтвердило информацию о поставках ПЗРК Stinger, однако не стало давать дальнейшие комментарии.

В начале мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине. Как пояснило агентство, принятый в декабре прошлого года проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) содержит пункт о том, что президент может по своему усмотрению выделить Тайваню военную помощь на сумму до $1 млрд. Данная процедура позволяет американской администрации в ускоренном режиме передавать союзникам вооружения из имеющихся запасов вместо того, чтобы заключать контракты на их производство. Bloomberg подчеркивал, что данная процедура ранее не применялась для передачи вооружений Тайваню. При этом администрация США "использует ее для ускорения поставок вооружений Украине".

19 мая гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что в пакет военной помощи Тайваню со стороны США войдут переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. Как указывало издание, общий объем невыполненных или отложенных поставок вооружений Тайваню со стороны США уже достиг $20 млрд.